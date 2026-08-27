"صندوق خليفة" راعياً لـ17 مشروعاً إماراتياً في الصيد والفروسية 2026

أبوظبي في 27 أغسطس /وام/ يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 راعياً لقطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، في إطار جهوده لتمكين المشاريع الإماراتية وربطها بالأسواق والفرص التجارية.

ويدعم الصندوق مشاركة 17 مشروعاً إماراتياً ضمن منصته رقم 6-010 في القاعة 6، في مجالات تشمل الحرف والصناعات التراثية، والأزياء والتصميم، والفروسية والأنشطة الخارجية، والأغذية والمنتجات الطبيعية، والرياضة والترفيه، والخدمات الإبداعية.

وتتيح المشاركة لرواد الأعمال التفاعل المباشر مع العملاء والمشترين والشركاء، واختبار منتجاتهم وخدماتهم في بيئة تجارية حقيقية، بما يسهم في توسيع أعمالهم وتعزيز جاهزيتها للنمو المستدام.