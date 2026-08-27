جامعة الفجيرة تعقد مؤتمرها السنوي للعام الأكاديمي 2026–2027

الفجيرة 27 أغسطس/ وام/عقدت جامعة الفجيرة مؤتمرها السنوي الثاني للعام الأكاديمي 2026–2027، تحت شعار "الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي: من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل".

وأكد سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أهمية الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، والعمل وفق أولويات مؤسسية واضحة تقود مسيرة الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من شركاء جامعة الفجيرة، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم في دعم مسيرة الجامعة ومبادراتها .

و أعلن رئيس الجامعة عن «إعلان جامعة الفجيرة 2026–2027 – الوثيقة المرجعية المؤسسية السنوية»، والذي يتضمن 12 أولوية مؤسسية تشكل رؤية الجامعة وتوجهاتها الرئيسية لهذا العام، وتحدد مسارات العمل على مستوى مختلف الكليات والإدارات والوحدات.

وأكد أن الإعلان يمثل مرجعية مؤسسية موحدة تجمع أسرة الجامعة حول رؤية وأولويات مشتركة، وتسهم في تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى خطط ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.

وشهد المؤتمر توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026–2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيدًا على المسؤولية المشتركة والالتزام بتنفيذ الأولويات الاثنتي عشرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.

ويجسد شعار المؤتمر «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي: من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل» رؤية جامعة الفجيرة للمرحلة المقبلة، وتوجهها نحو بناء جامعة أكثر ابتكارًا واستعدادًا للمستقبل، وقادرة على تحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وام / وب