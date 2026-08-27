"نورتوا داركم" في مطار زايد الدولي ..مبادرة مشتركة للترحيب بالعائلات

أبوظبي في 27 أغسطس / وام/ أطلقت الاتحاد للطيران، ومطارات أبوظبي، وقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتزامن مع عودة العائلات من عطلاتهم الصيفية واستعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، مبادرة مشتركة تحت عنوان "نورتوا داركم" في مطار زايد الدولي. وتهدف الحملة، المصممة لتقديم تجربة وصول مفعمة بالدفء والترحاب، إلى تذكير العائلات بأنه على الرغم من انتهاء عطلاتهم في الخارج، فإن رحلة الاستكشاف والمغامرة تواصل التجدد والتألق هنا في أرض الوطن.

وتجسد هذه الحملة النموذج المتميز لتكامل منظومة العمل الشاملة في امارة أبوظبي سعيًا لتحقيق رؤية مشتركة؛ حيث تجمع بين الناقل الوطني الذي يعود بالعائلات إلى أرض الوطن، والمطار الذي يستقبلهم بكل ترحاب منذ لحظة الوصول، والجهة المشرفة على المتاحف والمشهد الثقافي والتراثي في الإمارة. وتؤكد هذه المبادرة كيف تعمل المؤسسات الرائدة في أبوظبي بسلاسة وتناغم لتقديم تجارب استثنائية وملهمة للمقيمين والزوار على حد سواء.

ومنذ لحظة وصول العائلات إلى صالة القادمين في مطار زايد الدولي، ستكون في استقبالهم تجربة ترحيبية تفاعلية مخصصة لإثارة شغف المسافرين الصغار وأولياء أمورهم، بما يحول لحظة العودة إلى الوطن في المطار إلى ذكريات عائلية لا تُنسى. ومن خلال "تذاكر ثقافية" صُممت خصيصاً لهذه المناسبة، سيتلقى المسافرون دعوة للاحتفاء بثقافة أبوظبي عبر عروض قيّمة من التجارب والفعاليات الثقافية؛ والتي تشمل الدخول المجاني للأطفال وكبار السن إلى مجموعة مختارة من المتاحف في المنطقة الثقافية في السعديات، فضلاً عن تقديم أدلة تعليمية فعّالة حول الثقافة الغنية التي تزخر بها الإمارة والمواقع التراثية وغيرها الكثير.

كما سيحصل المستكشفون الصغار على هدايا تذكارية للأطفال تحمل قصة الحملة، لتكون بمثابة تذكار يربط وصولهم إلى أرض الوطن بالرحلة الاستكشافية المنتظرة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتستمر الحملة طوال موسم العودة إلى المدارس، حيث يوفر رمز الاستجابة السريعة (QR) بوابتهم الرقمية للتعرف على مسارات عائلية مختارة، وأبرز المعروضات في المتاحف، والفعاليات الثقافية المتنوعة عبر إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج واسع من الفعاليات المشتركة التي تنظمها الجهات الشريكة على مدار جدول الفعاليات السنوية، حيث صُمم كل منها للاحتفاء بالمناسبات المحورية في أجندة المجتمع وتسليط الضوء على أفضل ما تقدمه أبوظبي للمقيمين والزوار.