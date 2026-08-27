"قمة الإعلام العربي 2026" تستضيف الإعلامية العالمية هالة كوراني في جلسة رئيسية

دبي في 27 أغسطس/وام/ تستضيف قمة الإعلام العربي، في نسختها الأكبر المُقرر عقدها في الفترة من 15-17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الإعلامية هالة كوراني، إحدى أبرز الأسماء الدولية التي صنعت حضوراً واسعاً في الإعلام العالمي، وذلك ضمن جلسة رئيسية تعقد تحت عنوان "كيف ينظر الغرب إلى العرب"، تستعرض من خلالها تجربة مهنية امتدت لأكثر من عقدين في قلب المؤسسات الإعلامية الدولية وتغطية أبرز الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وتكتسب مشاركة كوراني أهمية خاصة لما تمثله تجربتها من تقاطع فريد بين الهوية العربية والممارسة المهنية داخل الإعلام الغربي؛ إذ أمضت أكثر من عقدين في شبكة CNN العالمية، وغطت الانتخابات والحروب والكوارث والأزمات الكبرى في خمس قارات، كما أجرت مقابلات مع رؤساء دول وقادة وشخصيات بارزة في المنطقة والعالم.

وحظيت أعمالها بتقدير مهني واسع، إذ حصلت على ثلاث جوائز «إيمي»، إلى جانب جوائز وتكريمات مهنية أخرى.

وتفتح الجلسة مساحة للنقاش حول صورة العرب والمنطقة في الإعلام الغربي، وكيف تتشكل هذه الصورة داخل غرف الأخبار الدولية، ومدى تأثير اللغة والسياق الثقافي والصور النمطية في تناول قضايا المنطقة.

ويضيف حضور كوراني بعداً آخر إلى قمة الإعلام العربي من خلال استضافتها حفل توقيع مذكراتها الأولىBut You Don’t Look Arab ، والتي تستعرض فيها رحلتها الشخصية كابنة لعائلة سورية وُلدت في الولايات المتحدة ونشأت بصورة رئيسية في فرنسا، وتجربتها مع الشعور بالانتماء إلى أكثر من مكان في الوقت ذاته، كما تمزج بين التاريخ وتجاربها التي عايشتها إعلامياً من خلال تغطية التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

ويمنح توقيع الكتاب ضمن قمة الإعلام العربي 2026 الجمهور فرصة للقاء كوراني خارج إطار الشاشة، والاقتراب من الجانب الشخصي لمسيرتها، في امتداد طبيعي لجلسة تناقش كيف ينظر الغرب إلى العرب، ومن يملك حق رواية قصة المنطقة، وكيف تؤثر الهوية في الطريقة التي نرى بها أنفسنا والطريقة التي يرانا بها الآخرون.

جدير بالذكر أن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي..حيث يقدم أكثر من 400 متحدث من المنطقة العربية والعالم، رؤى وتجارب إعلامية متميزة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم.