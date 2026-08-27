غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز العلاقات مع بنغلاديش

رأس الخيمة في 27 أغسطس / وام / بحث سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وسعادة طارق أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، خلال لقائهما بمقر الغرفة، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش.

حضر اللقاء سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ويوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنه ومن خلال هذا التعاون، ستواصل الغرفة فتح آفاق جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك وتحقيق الأهداف التنموية للجانبين.

وأشار محمد النعيمي بالنمو القياسي إلى حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة لعام 2025 إلى بنجلاديش 293 شهادة بقيمة 169 مليون درهم.

وبلغ عدد المنشآت البنجلاديشية المسجلة في الغرفة 4,645 منشأة لملاك وشركاء من الجنسية البنغلاديشية محققة نمواً بنسبة 17%، وسجل قطاع التشييد النصيب الأكبر بنسبة 31% ، و قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 27%.