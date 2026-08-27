قمة الإعلام العربي 2026 تستضيف رئيس "يورونيوز"

دبي في 27 أغسطس / وام / أعلن نادي دبي للصحافة عن انضمام بيدرو ديفيد، رئيس "يورونيوز"، إلى قائمة القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في "قمة الإعلام العربي 2026"، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026.

وتأتي مشاركة رئيس "يورونيوز" ضمن الحضور الدولي في القمة، وما يقدمه من تجارب متنوعة تسهم في إثراء النقاش حول القضايا التي تشغل قطاع الإعلام، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار، وتطور طرق الوصول إلى الجمهور، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بمشاركة بيدرو ديفيد، وقالت: "حضور يورونيوز يضيف للقمة رؤية أوروبية مهمة حول التحولات التي يشهدها الإعلام عالمياً، ويتيح التعرف على تجربة مؤسسة دولية تعمل عبر أسواق ولغات وثقافات متعددة".

وأضافت معاليها: "نحرص على أن تعكس القمة تنوع التجارب الإعلامية حول العالم، وأن تتيح للمشاركين التعرف على رؤى مختلفة تجاه القضايا التي تؤثر في حاضر القطاع ومسارات تطوره خلال المرحلة المقبلة".

وتُعد "يورونيوز" من أبرز القنوات الإخبارية الدولية في أوروبا، وتقدم محتواها عبر منصات متعددة وبلغات مختلفة لجمهور واسع حول العالم.