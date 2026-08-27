شرطة دبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 27 أغسطس / وام / حضر سعادة اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، احتفاء القيادة العامة لشرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية، الذي نظمه المجلس النسائي تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وأكد اللواء حارب الشامسي، بهذه المناسبة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية مهمة للاعتزاز بإنجازات المرأة في مختلف الميادين، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها كشريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية، وركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال حضورها المُشرف في العمل الشرطي بمختلف تخصصاته.

وأضاف أن دعم المرأة وتمكينها نهج استراتيجي راسخ في شرطة دبي، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في طاقاتها هو استثمار في مستقبل الوطن وأمنه وازدهاره.

كما حضر الحفل سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من كبار الضباط والعناصر النسائية.

وكرّم اللواء حارب الشامسي خلال الحفل العقيد عبدالله البلوشي، مدير إدارة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للموارد البشرية، بدرع تقديرية لدعمه العنصر النسائي في شرطة دبي، إلى جانب تكريم عضوات المجلس النسائي المتميزات، والفرق النسائية الرياضية، وعدد من الموظفات المتميزات.

كما كرّم سعادته 14 موظفة من خريجات برنامج مبادرة «صانعات القرار» التدريبي، الذي نظمه المجلس النسائي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بهدف تأهيل وتمكين الموظفات لتولي مهام قيادية، وبناء قدراتهن في صنع القرار، ورفع نسبة مشاركة العنصر النسائي في عضوية اللجان وفرق العمل، إلى جانب تعزيز التوازن وكفاءة الأداء من خلال برنامج تدريبي متخصص.

وهنأ اللواء حارب الشامسي خريجات البرنامج، متمنياً لهن التوفيق في حياتهن المهنية، ونقل المعرفة التي اكتسبنها خلال البرنامج إلى زملائهن.

من جانبها، قالت المقدم خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، في كلمة خلال الحفل: «في هذا اليوم، أرفع أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل امرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وعلى تخصيص يوم خاص ومميز للاحتفال بالمرأة، وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل، تقديراً للإنجازات التي حققتها المرأة، واحتفاءً بدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية».

وتطرقت المقدم السعدي إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالمرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن شرطة دبي كانت من أوائل المؤسسات في تبني منهج واضح للتوازن بين الجنسين.

كما استعرضت جهود دولة الإمارات في تعزيز وتمكين المرأة على مدار السنوات، خصوصاً في المجال التعليمي، وصولاً إلى دورها الريادي في مختلف المجالات، وارتفاع نسبة تمثيلها إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي.

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم قصير عن دور العنصر النسائي في شرطة دبي، إلى جانب التقاط الصور التذكارية بالمناسبة.