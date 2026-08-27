الاتحاد الأوروبي يكثف التخطيط لمهمة ما بعد اليونيفيل في لبنان

بروكسل في 27 أغسطس/ وام/ يكثف الاتحاد الأوروبي استعداداته للاضطلاع بدور محتمل في مهمة أمنية جديدة في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بنهاية عام 2026، مع استهداف إطلاق المهمة الأوروبية مطلع 2027، وفق مصدر عسكري أوروبي.

وأجرى فريق أوروبي مشترك من المدنيين والعسكريين زيارة استطلاعية ثانية إلى لبنان خلال أغسطس التقى خلالها مسؤولين لبنانيين لبحث وتحديد الأنشطة التي يمكن للاتحاد تنفيذها دعماً للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن.

كما التقى الفريق ممثلين عن أبرز الجهات الأمنية الدولية والثنائية العاملة في لبنان، بهدف تحديد مجالات التعاون والتنسيق المحتملة بين الجهد الأوروبي المرتقب والبعثات والهياكل القائمة.

ويجري حالياً إعداد الخطط العملياتية للمهمة، على أن يعرضها جهاز العمل الخارجي الأوروبي وهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي ومقر العمليات المدنية على اللجنة السياسية والأمنية .

ويستهدف الاتحاد أن يكون قادراً على إطلاق المهمة مع بداية العام الجديد، في حال توصلت الدول الأعضاء الـ27 إلى اتفاق بشأنها.

وتؤدي إيطاليا دوراً قيادياً في المفاوضات الخاصة بالشكل الجديد للمهمة، في ظل امتلاكها حالياً أكبر وجود عسكري في جنوب لبنان. وكان الملف محورياً خلال القمة الفرنسية-الإيطالية في يونيو حين أعلن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي روما، التقى رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو نظيره اللبناني الجنرال رودولف هيكل، الأربعاء، لبحث دعم الجيش اللبناني والسيناريوهات المحتملة لما بعد «اليونيفيل».

وشملت المباحثات، وفق مصادر في وزارة الدفاع الإيطالية، الإطار القانوني للمهمة، والدعم المالي، وإمكانية مساهمة إيطالية بقوات، والتعاون العسكري، إلى جانب خيارات عدة لإنشاء هيكل قيادة متعدد الجنسيات.

ومن المقرر أن يبدأ انسحاب «اليونيفيل» بعد انتهاء ولايتها في نهاية 2026، على أن يُستكمل الانسحاب خلال عام 2027

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