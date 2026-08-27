جمعية الفجيرة الخيرية تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 27 أغسطس/ وام/ احتفت جمعية الفجيرة الخيرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وهنأ سعادة يوسف راشد المرشودي، مدير عام الجمعية المرأة الإماراتية، معرباً عن اعتزازه بما وصلت إليه من مكانة رائدة، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة .

وقال المرشودي: يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نفخر فيها بما قدمته ابنة الإمارات من نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز والمسؤولية، وما أثبتته من قدرة على الجمع بين دورها المحوري في بناء الأسرة وتربية الأجيال، ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية وخدمة الوطن والمجتمع.

وأكد أن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية ارتبطت بالدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما قدمته سموها من دعم متواصل أسهم في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز حضورها وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في مختلف المجالات.

وأضاف أن جمعية الفجيرة الخيرية تولي المرأة والأسرة اهتماماً كبيراً ضمن برامجها ومبادراتها الاجتماعية والتنموية.

وضمن احتفالاتها بهذه المناسبة، كرّمت جمعية الفجيرة الخيرية، ممثلةً بمركز غرس للتمكين الاجتماعي، 16 مشاركة متميزة من الأسر المنتجة .