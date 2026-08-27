بدء تخصيص وبيع الوحدات السكنية في مشروع الظاهر في منطقة العين

العين في 27 أغسطس/ وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان وشركة ليد للتطوير العقاري، المنفذة لمشروع الظاهر السكني، عن بدء تخصيص وبيع الوحدات السكنية على الخارطة في المشروع، وذلك للمواطنين الذين أبدوا اهتمامهم فيه ضمن خدمة إبداء الاهتمام.

ويوفر المشروع منظومة متكاملة من المرافق المجتمعية الحديثة تشمل المدارس الحكومية والخاصة، والمساجد، والحدائق والمساحات المفتوحة، والمراكز المجتمعية والخدمية، والمحال التجارية، والمرافق الرياضية، والترفيهية.

وقد صُمم المخطط العام لتعزيز الصحة وجودة الحياة من خلال شوارع صديقة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وحدائق منسقة، وممرات مفتوحة ترتبط بانسيابية مع المناطق المحيطة.

ستبدأ شركة ليد – مطور المشروع- بالتواصل مع المستفيدين لحجز مواعيد زيارة مركز المبيعات الواقع في منطقة المرخانية للاطلاع على تفاصيل الفلل وحجزها والانتهاء من عمليات الشراء حسب الإجراءات المتبعة.

وتدعو الهيئة المستفيدين لاختيار الوحدة السكنية التي تتناسب مع أوضاعهم المالية واحتياجاتهم الحالية، بما يجنّبهم تحمّل التزامات مالية إضافية، مع تأكيد أن جميع الوحدات السكنية قابلة للتوسعة المستقبلية وبما يتناسب مع احتياجات الأسر المتغيرة.

تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 1.750 و2.025 مليون درهم إماراتي، وذلك بحسب نوع الوحدة السكنية ومساحتها وموقعها داخل المشروع. ويمكن للمستفيد سداد فرق السعر بين قيمة الوحدة والقرض السكني، إن وجد، نقداً أو من خلال تحويل بنكي، أو عبر الاستفادة من التمويل العقاري الإضافي المقدم من البنوك الوطنية المعتمدة لدى هيئة أبوظبي للإسكان.

يضم المشروع نماذج متنوعة من الفلل تشمل 4 و5 و6 غرف نوم، بمساحات قسائم تتراوح بين 900 و1,000 متر مربع، ومساحات بناء تتراوح بين 430 - 530 مترا مربعا، بما يلبي احتياجات الأسر الإماراتية المختلفة ويوفر بيئة سكنية عصرية ومستدامة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2028.

وتستمد الهوية المعمارية للمشروع من الإرث الحضاري العريق لمنطقة العين .