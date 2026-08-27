مجموعة "أدنيك" تنهي استعداداتها لاستضافة "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، عن انتهاء استعداداتها لاستضافة الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي تنطلق فعالياتها غدا وحتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، ليواصل المعرض ترسيخ مكانته عالمياً باعتباره الحدث الأكبر، والمخصص للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي الأصيل في مجالات الصقارة، والصيد، والفروسية، وصيد الأسماك، والرياضات الخارجية.

وتقام فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمه مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وتعد دورة هذا العام الأكبر في تاريخ المعرض الممتد على مدار 23 عاماً؛ إذ تقام فعالياتها على مدار عشرة أيام متواصلة، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وتتضمن مزادات الصقور، وعروض الفروسية، ومسابقات كلاب السلوقي، وغيرها من الفعاليات المتنوعة. كما تجمع الدورة عارضين وعلامات تجارية من 71 دولة ضمن 15 قطاعاً متنوعاً.

ولمواكبة حجم النمو الكبير الذي تشهده دورة هذا العام، تم إنشاء قاعة مؤقتة في منطقة الساحة المركزية بمركز أدنيك أبوظبي، بدعم من شركة الفارس العالمية للخيام، الشريك الرسمي لتوسعة موقع المعرض، لترتفع المساحة الإجمالية للحدث إلى 107000 متر مربع.

وتتكامل جهود مختلف قطاعات أعمال مجموعة أدنيك، التي تشمل مراكز المعارض والفعاليات والضيافة والخدمات والسياحة والإعلام، وتعمل بتنسيق وثيق لضمان تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 وفق أعلى المعايير العالمية.

ويطبّق فريق العمليات في مركز أدنيك أبوظبي، التابع لقطاع مراكز المعارض في المجموعة، خطة تشغيلية متكاملة لإدارة الحركة داخل المركز ومحيطه، وتوفير وصول مريح إلى مواقف السيارات، وضمان انسيابية الحركة وسهولة دخول العارضين والزوار والوفود وكبار الشخصيات، كما سيتم تطبيق بروتوكولات أمنية متكاملة طوال أيام المعرض العشرة، لضمان سلامة جميع المشاركين والزوار.

وتتعاون "كابيتال للفعاليات"، ذراع إدارة وتنظيم الفعاليات في مجموعة "أدنيك"، مجدداً مع نادي صقاري الإمارات لتنظيم الدورة الحالية، حيث تتولى تنسيق مشاركة العارضين من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات ضمن قطاعات المعرض.

كما تسهم "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات"، التابعة لقطاع الخدمات في المجموعة، في توفير خدمات الإنتاج وبناء أجنحة العرض وفق أرقى المعايير العالمية، مستفيدةً من خبراتها الواسعة في إدارة الفعاليات لدعم العارضين، بدءاً من مراحل التخطيط وحتى التنفيذ.

وبفضل وجود عدد من الفنادق في محيط موقع المعرض وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام، يُعد مركز أدنيك أبوظبي وجهة مثالية لاستضافة الزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.

وستتولى "كابيتال للضيافة"، مزوّد خدمات الضيافة الرسمي لمركز أدنيك أبوظبي والتابعة لقطاع الضيافة في المجموعة، تقديم تجربة طعام استثنائية طوال فترة المعرض، تشمل الأطباق الإماراتية التقليدية إلى جانب خيارات متنوعة تلبي احتياجات الزوار والعارضين وكبار الشخصيات، استناداً إلى سجلها الحافل في تقديم خدمات الضيافة عالمية المستوى خلال الفعاليات الكبرى.

كما ستعمل "سياحة 365" للأعمال والترفيه، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، على الترويج لباقات سفر مخصصة لزيارة المعرض في عدد من الأسواق الخليجية الرئيسية تشمل؛ مسقط والبحرين وجدة والكويت والدوحة، حيث تجمع هذه الباقات بين تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وخدمات النقل الخاص وتذاكر دخول المعرض، بما يسهّل على الزوار من دول المنطقة حضور فعالياته والاستمتاع بتجربته المتكاملة.

وتؤكد الجهود المتكاملة والمنسّقة بين قطاعات أعمال مجموعة أدنيك التزام المجموعة بمواصلة تقديم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بوصفه منصة عالمية رائدة للاحتفاء بالتراث الإماراتي وتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب العالم.