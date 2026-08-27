غرفة عجمان تشارك في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني

عجمان في 27 أغسطس / وام / شاركت غرفة عجمان ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في زيارة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال.

ومثل غرفة عجمان في الزيارة سعادة عبدالله سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة الغرفة عضو مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني، ضمن برنامج استمر يومين، وشمل لقاءات وفعاليات اقتصادية، في مقدمتها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي جمع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار والشراكة.

وأكد سعادة عبدالله سعيد النعيمي أن مشاركة غرفة عجمان في الزيارة الرسمية إلى لبنان، وفي منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، تأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب اللبناني، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة.

وقال إن الزيارة تتيح المجال لبناء شراكات جديدة تدعم توسع منشآت القطاع الخاص، وتعزز نمو وتنافسية قطاع الأعمال في إمارة عجمان، بما يواكب توجهات رؤية عجمان 2030.

وأضاف أن الزيارة تمثل محطة مهمة لتعزيز الحضور الاقتصادي الإماراتي، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان من فرص واعدة للتعاون والشراكة وتبادل الاستثمارات في قطاعات متعددة، تشمل السياحة والعقارات والبناء والتشييد والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين يفتح قنوات جديدة للنمو والتوسع، ويعزز فرص بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، لافتاً إلى ما يمتلكه لبنان من مقومات اقتصادية واستثمارية وفرص متنوعة أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح سعادة عبدالله النعيمي أن غرفة عجمان حرصت، خلال منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، على تعزيز التواصل المباشر مع الجانب اللبناني من خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين وأصحاب الأعمال على هامش المنتدى، بهدف تبادل الرؤى، واستعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين عجمان ولبنان، وبحث تطوير شراكات وملتقيات ثنائية تعزز التعاون بين مجتمعي الأعمال.