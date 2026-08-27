القمة العالمية للحوكمة 2026 تختتم أعمالها في دبي

دبي في 27 أغسطس / وام/اختتمت اليوم في دبي أعمال القمة العالمية للحوكمة 2026 – G[P]RC ، التي أقيمت على مدار يومين في فندق سوفيتل دبي ذا أوبليسك بمشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم .

وشهد اليوم الثاني والختامي للقمة مجموعة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والنقاشات المتخصصة ناقشت أهمية الانتقال نحو نماذج متكاملة تربط بين الحوكمة والمخاطر والامتثال والأداء وتنفيذ الاستراتيجية .

كما ركزت جلسات اليوم الثاني على عدد من الملفات الحيوية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني، والمرونة المؤسسية، وإدارة المخاطر الاستراتيجية، والامتثال، والاستدامة، وقياس الأداء.

وأكدت المناقشات أن التطورات التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أصبحت عاملاً رئيسياً في إعادة صياغة أساليب إدارة المخاطر واتخاذ القرار وأن الحوكمة الفعالة لم تعد مجرد منظومة للرقابة والامتثال، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لصناعة القرار وتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأداء المستدام وإدارة المخاطر وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات .

‎من جانبها أكدت السيدّة ديما حمودي المديرة التنفيذية بشركة CUBES، على أهمية المشاركة في المؤتمرات التخصصية والقمم التكنولوجية، مشيرةً إلى دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق العمل.

و أوضحت حمودي أن المؤتمر يمثل منصة استثنائية تجمع بين الفئات المستهدفة والشركات الرائدة مما يتيح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات وتوطيد الشراكات الاستراتيجية.

وفي معرض حديثها عن نظام CUBES المتخصص في الحوكمة المتكاملة، أشارت حمودي إلى أن التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال تتطلب تطوير أدوات تقنية مستدامة وقادرة على استيعاب التحديات والمتطلبات الحديثة.

و أعربت المديرة التنفيذية لـ CUBES عن تقديرها للجهات التنظيمية والقائمين على المؤتمر لمستواه الاحترافي.

من ناحية أخرى أعرب تور انجي فاشيوس الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كوربوريتر عن سعادته بالحضور والمشاركة في القمة مؤكداً أن الحدث يسلط الضوء على مفهوم متكامل يجمع بين إدارة المخاطر وتحقيق الأداء المطلوب موضحا أن مفهوم (GPRC) يربط بين المخاطر (التي تمثل الجانب السلبي أو التحديات) والأداء (الذي يمثل الجانب الإيجابي والفرص)، مشيراً إلى أن إدارة الاثنين بشكل متوازن هو أساس نجاح المؤسسات الذكاء الاصطناعي الموثوق.

و أكد أن هدف الحلول المعروضة هو تمكين الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية بأعلى مستويات الكفاءة والامتثال

وام / يعقوب العوضي