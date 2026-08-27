جائزة أبوظبي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026





أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ تشارك جائزة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 .

تستضيف الجائزة "ميلّس جائزة أبوظبي"، الذي يقدم برنامجاً من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من مكرّمي الجائزة والضيوف وأفراد المجتمع، إلى جانب ورشة عمل تفاعلية للحرف الإماراتية. ويتيح البرنامج مساحة لتبادل التجارب والقصص التي تعكس القيم الإماراتية الأصيلة وحضورها في الحياة اليومية وأثرها في المجتمع.

وتماشياً مع "عام الأسرة"، يسلّط "ميلّس جائزة أبوظبي" الضوء على دور الأسرة في الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الإماراتية ونقلها بين الأجيال، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية واستدامة الموروث الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.

كما يتناول برنامج المشاركة أيضاً خمسة محاور رئيسية تشمل التقاليد والقيم الإماراتية، وصون التراث، والتعليم والشباب، والعطاء الإنساني، وبناة المجتمع. ومن خلال تجارب وقصص واقعية، تبرز جلسات "ميلّس جائزة أبوظبي" نماذج تجسّد قيم الجائزة المتمثلة في الخير والالتزام والإلهام والعطاء والإيثار، وتوضح كيفية ترجمتها إلى ممارسات ومبادرات تسهم في خدمة المجتمع.

قالت أمل العامري، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي: "تعكس مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت شعار "الخير إرث حي" أهمية القيم التي تحتفي بها جائزة أبوظبي، واستمرار حضورها من خلال أعمال ومساهمات أفراد المجتمع. فلكل فرد دور في إحداث أثر إيجابي، سواء من خلال العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية أو من خلال الممارسات اليومية التي تسهم في خدمة الآخرين والمجتمع."

وأضافت: "يمثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة ثقافية واجتماعية تتيح لنا التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والتعريف بنماذج ملهمة تجسّد قيم الخير والعطاء وخدمة المجتمع. ونسعى من خلال "ميلّس جائزة أبوظبي" إلى توفير مساحة تجمع مكرّمي الجائزة وأفراد المجتمع لتبادل التجارب والخبرات، وتشجيع المزيد من الأفراد على الإسهام الإيجابي في مجتمعهم."