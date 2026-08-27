الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة تنطلق 19 سبتمبر

أبوظبي في 27 أغسطس / وام/أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن انطلاق الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة للموسم الرياضي 2026، يوم 19 سبتمبر المقبل على مسبح نادي أبوظبي للرياضات المائية بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة سباحين يمثلون 20 ناديًا وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة.

وأكد النادي في بيانه الصادر اليوم أن دوري أبوظبي للسباحة الذي يقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وشراكة فنية من اتحاد الإمارات للرياضات المائية، يرسخ مكانته المهمة عاما بعد عام، بوصفه إحدى المبادرات الرياضية المجتمعية الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي السباحة، من خلال تنظيم منافسات مستدامة تتيح فرصًا متكافئة للأندية والأكاديميات، وتشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة السباحة باعتبارها رياضة مستدامة وأسلوب حياة.

وتمثل الجولة الافتتاحية أول اختبار تنافسي للسباحين بعد فترة الإعداد الصيفية، كما توفر للأجهزة الفنية فرصة لتقييم مستويات اللاعبين وجاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب إتاحة الفرصة للسباحين الجدد وصغار السن لاكتساب الخبرات في بيئة تنافسية منظمة.

ويستقبل الدوري مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، بما في ذلك فئة “الماسترز”، دعمًا لاستدامة المشاركة الرياضية وتعزيزًا لإرث ألعاب أبوظبي للماسترز، كما يواصل دمج لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي ضمن المنافسات، تأكيدًا لمبادئ الشمول وتكافؤ الفرص.

وشهد الدوري نموًا متواصلًا منذ انطلاقه في أبريل 2023، مع تزايد أعداد المشاركين والأندية والأكاديميات، بما يعكس اتساع قاعدة ممارسة السباحة المجتمعية، إلى جانب استقطابه فرقًا من خارج الدولة، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية المتخصصة.

ويهدف الدوري إلى اكتشاف المواهب، وتطوير قدرات السباحين والمدربين، وتعزيز التعاون مع الشركاء، بما ينسجم مع رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية في توفير مسارات مستدامة للمشاركة الرياضية وربط الرياضة التنافسية بالممارسة المجتمعية.

وأكد خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن دوري أبوظبي للسباحة أصبح منصة مهمة لتطوير المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن إقامة بطولات منتظمة تسهم في صقل مهارات السباحين واكتسابهم الخبرة اللازمة لمواصلة التطور وتحقيق الإنجازات.

وثمّن الظاهري الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب الشراكة الفنية مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ودورهما في تطوير السباحة والارتقاء بمستوى التنظيم والمنافسات، داعيًا الأندية والأكاديميات إلى المشاركة الفاعلة في منافسات الموسم الجديد، الذي يتطلع من خلاله النادي إلى اكتشاف جيل جديد من السباحين وتعزيز مكانة أبوظبي مركزًا رائدًا للرياضات المائية.