النيجيري أولابودي يحرز لقب "دولية الشطرنج" بدبي

دبي في 27 أغسطس/ وام/ أحرز النيجيري فاكواد أولابودي لقب بطولة اليوبيل الذهبي الدولية للشطرنج للمستوى تحت 2000 نقطة، في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 192 من اللاعبين بينهم نخبة الأساتذة الدوليين.

واختتمت مساء أمس الفعاليات التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج على مدار يومين ضمن احتفالاته بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، وحقق أولابودي 8 نقاط من أصل 9 جولات، بعد منافسات قوية، وجاء ثانيا الأرميني أرتور جاراجيوزيان، وثالثا الهندي كابيل راغاف.

وحصدت وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي العين للشطرنج جائزة أفضل لاعبة مواطنة، وحمد عيسى البلوشي، لاعب نادي دبي للشطرنج، لقب أفضل لاعب مواطن.

وتوّج الفائزين البروفيسور غانم كشواني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج رئيس لجنة الأبحاث، بحضور سعيد يوسف مدير البطولة، ومحمد عبدالله المدير الفني، وأحمد النعيمي رئيس لجنة الحكام.

وأكد كشواني أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشهدت مشاركة مميزة من جنسيات متعددة، كما أتاحت فرصة مهمة للاعبي المنتخب للاحتكاك واكتساب الخبرات .