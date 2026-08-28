إعصار "ساوديل" يصل إلى ساحل شرق الصين

بكين في 28 أغسطس /وام/ وصل الإعصار "ساوديل" إلى مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين ، و هبط على اليابسة على طول ساحل المقاطعة اليوم ، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى المستمرة 35 متراً في الثانية بالقرب من مركزه ، بحسب مرصد الأرصاد الجوية بمقاطعة تشجيانغ.

و ذكر المرصد أن "ساوديل" هبط على اليابسة على طول ساحل مدينة "يويهوان" التابعة لإدارة مدينة "تايتشو" في مقاطعة تشجيانغ في حوالي الساعة الثامنة صباح اليوم .

ورفعت مقاطعة تشجيانغ مستوى الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستويات الاستجابة، وتم اتخاذ تدابير لضمان خلو البحر من الأشخاص والسفن والأنشطة البحرية.

-خلا-