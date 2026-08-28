تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة

عواصم في 28 أغسطس /وام/ تراجعت ⁠أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنكالمركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة "جاكسون هول".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) ، ونزلت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 4629.00 ⁠دولار.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ⁠واحدا بالمئة إلى 68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم

0.8 بالمئة إلى 1339.84 ​دولار، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة ⁠إلى 1834.83 دولار ويتجه لخسارة أسبوعية.

-خلا-