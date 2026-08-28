استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع

هونج كونج في 28 أغسطس /وام/ ⁠استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي ​يقيس أداء العملة مقابل ⁠ست عملات رئيسية أخرى تغيرا يذكر عند 99.13 في بداية ⁠التداولات بآسيا.

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني لقرب أدنى ​مستوياتهما خلال أسبوع مقابل الدولار، وسجلا 1.1652 دولار و1.3597 دولار ، ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الين الذي استقر عند 159.34 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.72 ​دولار مع تزايد التوقعات برفع أسعار

الفائدة ، ⁠وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5960 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين ​0.5 بالمئة إلى 80620.33 دولار وتتجه لتحقيق مكاسب تقارب 30 بالمئة خلال ​أغسطس .

-خلا-