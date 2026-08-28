خولة السويدي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز المشهد الثقافي والفني

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وما رسخته من حضور فاعل في مختلف مسارات التنمية، مشيرة إلى أن هذه المسيرة تعكس الرؤية المتقدمة للقيادة الحكيمة التي جعلت من تمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها نهجاً راسخاً، وأتاحت لها الفرص التي أسهمت في تحويل طموحاتها إلى إنجازات تعزز مكانة دولة الإمارات وتدعم تطلعاتها المستقبلية.

وأضافت سموها في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه المسيرة تأتي في إطار "رؤية أم الإمارات 50:50"، التي تعكس نهجاً مستداماً في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومواصلة إسهاماتها في صناعة المستقبل، وهي امتداد لمسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، ويؤكد شعار يوم المرأة الإماراتية "بنظهر الأقوى والأفضل" ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور مؤثر وقدرة على مواصلة الإنجاز والتميز في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في المشهد الثقافي والفني، من خلال ما تقدمه من إبداعات تعكس الهوية الوطنية، وتحافظ على الموروث الثقافي، وتسهم في إثراء الحركة الفنية والإبداعية، لافتة إلى أن الثقافة والفنون تمثلان مساحة مهمة لإبراز الطاقات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات في المشهد الثقافي العالمي.

وأكدت سموها أن دعم المواهب الإماراتية وتمكينها من تطوير قدراتها الإبداعية يمثلان استثماراً في الإنسان وفي مستقبل الثقافة والفنون، مشيرة إلى أن "خولة للفن والثقافة" تواصل دعم الحراك الفني والثقافي، وتعزيز حضور المواهب الإماراتية، وتهيئة المساحات التي تتيح للمبدعين التعبير عن رؤاهم وإبداعاتهم، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز مكانة الثقافة الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.