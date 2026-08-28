ذياب بن محمد بن زايد: المرأة الإماراتية حقَّقت إسهامات نوعية وإنجازات بارزة في مختلف المجالات

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن المرأة الإماراتية حقَّقت حضوراً فاعلاً في مسيرة التنمية والتقدُّم، بفضل إسهاماتها النوعية وإنجازاتها البارزة في مختلف المجالات، مستلهمة نهج الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وتقدُّمه.

وأضاف سموه في كلمة بهذه المناسبة، أنه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وبدعم ورؤية سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة وطموح، وتؤكِّد حضورها في مختلف الميادين، مستندة إلى منظومة وطنية متكاملة تدعم تطلعاتها، وتعزِّز قدراتها، وتفتح أمامها آفاقاً أوسع للإسهام في صناعة حاضر الوطن ومستقبله.

وقال سموه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نعتز بكل امرأة إماراتية، بعطائها وطموحها وكفاءتها، ودورها الأصيل في بناء الأسرة وخدمة المجتمع، وإسهامها الفاعل في مسيرة الوطن وازدهاره.