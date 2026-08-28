موزة بنت مبارك: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة بناء الوطن وازدهاره

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام يجسد رؤية خلاقة للقيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة بناء الوطن وازدهاره.

وأضافت في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا الاحتفال يتزامن مع منجزات وطنية بارزة تتحقق كل يوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي جعل من ابنة الإمارات دولة للتقدم والازدهار، ودفع بالتنمية الوطنية إلى آفاق عالمية من الابتكار والإبداع في مختلف المجالات وفي مقدمتها الإنسان الذي يحظي برعاية سموه واهتمامه، وذلك انطلاقاً من فكر ورؤية قائد المسيرة "حفظه الله" بأن الاستثمار في الإنسان وكوادرنا الوطنية هو استثمار في المستقبل.

وقالت إن المرأة الإماراتية فخورة بهذه الرعاية من قائد المسيرة، ومعتزة بما أولاها من ثقة في رسالتها ودورها لخدمة الوطن والمساهمة بإيجابية كشريك فاعل، ومتميز في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وهي دائماً تترجم هذه الرعاية وتلك الثقة بعطاء وبذل وتضحية وجهد دؤوب في كل ميادين العمل الوطني.

وأشادت بما توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية، هذه المسيرة التي شهدت مكتسبات وطنية طوال عقود، مترجمة فكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، الذي آمن بأن المرأة ينبغي أن تكون شريكاً في نهضة الوطن وتقدم وازدهار دولة الاتحاد .

وأضافت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك، أن التاريخ يسجل بحروف من نور رؤية سمو " أم الإمارات " وتمكينها للمرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وهي رؤية سباقة في عصر كانت المرأة تعاني فيه من التهميش في كثير من دول العالم .

وأكدت أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام يحمل رسائل وطنية بارزة، ويترجم عزيمة صلبة، وإرادة صادقة على المضي قدماً في سبيل رفعة الوطن وسلامته، فشعار " بنظهر الأقوي والأفضل " يترجم رؤية استشرافية لقائد المسيرة الذي علمنا بأن مستقبل الوطن يحمل الخير دائماً، ويعلو بسواعد أبنائه وكوادره الوطنية من الرجال والنساء الذين يسطرون ملاحم العز والفخر في كل ميادين العمل الوطني.

وقالت إن المرأة الإماراتية سجلت منجزات وطنية رائدة طوال مسيرتها، وفي مقدمتها ذلك الدور الوطني البارز الذي نفخر به تزامناً مع " عام الأسرة " وتنهض به الإماراتية في بناء أسرتها وتحقيق التلاحم المجتمعي، ورعاية الأبناء والبنات والدفع بهم إلي مصاف التميز العلمي والتقني في مختلف التخصصات.

وتابعت، أنه اليوم وفي هذه المناسبة الوطنية تزهو المرأة الإماراتية بما تحظى به من رعاية القيادة الرشيدة، وما كفلته لها الدولة من منظومة تشريعات وقوانين ترسخ دورها وتعزز رسالتها في إطار شامل من المساواة والتوازن بين الجنسين الذي تصدرت من خلاله الدولة مؤشرات التنافسية العالمية وقدمت نموذجاً رائداً يحتذى به على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن المرأة الإماراتية ستظل دائماً عند حسن ظن القيادة الرشيدة شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن، تساهم برسم خارطة غده المشرق جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، نبارك لكل امرأة إماراتية تساهم في بناء الوطن ورفعه رايته وإعلاء مكانته في صدارة الأمم.