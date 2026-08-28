خالد بن زايد: نحتفي بمسيرة وطنية مشرقة أسهمت في ترسيخها جهود "أم الإمارات"

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بمسيرة وطنية مشرقة أسهمت في ترسيخها جهود سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودورها الرائد في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وأضاف سموه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، إن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يأتي تأكيداً على إنجازات المرأة الإماراتية وطموحها المتواصل، وعلى مكانتها المتقدمة في مختلف مجالات التنمية الشاملة.

وقال في عام الأسرة، نؤكد أن المرأة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الأسرة القوية والمتماسكة، فهي الأم التي تمنح أبناءها، ومن بينهم أصحاب الهمم، الرعاية والدعم والأمل، وهي نموذج للعطاء والقدرة والإنجاز.

وأعرب سموه عن اعتزاز هيئة زايد لأصحاب الهمم بإسهامات المرأة من أصحاب الهمم، التي تثبت بإرادتها وتميزها قدرتها على المشاركة الفاعلة، مؤكّدين أن ما تحقق للمرأة الإماراتية هو ثمرة رؤية قيادية ودعم مستدام جعل منها شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن.