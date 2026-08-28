زايد بن حمد آل نهيان: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالإنجازات التي حققتها على مدى عقود

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى عقود في شتى ميادين العطاء، فكانت جزءًا من مسيرة البناء وصناعة الريادة، وشريكاً فاعلاً في إرساء دعائم النهضة التنموية الشاملة، حاملة في ذلك كله قيم وتقاليد وثوابت مجتمعها، ومساهِمةً من خلال دورها الأسري في بناء الإنسان.

وأضاف معاليه، في كلمة بهذه المناسب، إن المرأة الإماراتية أثبتت أنها قادرة على النهوض بمسؤوليتها الوطنية من خلال تحقيق إنجازات نوعية في مختلف قطاعات ومواقع العمل التنفيذي والقيادي محققة حضوراً وتميزاً وكفاءةً، كما أثبتت قدرتها على النهوض بمسؤوليتها الأسرية التي كانت وستظل الضمانة الحقيقة لتنشئة أجيال واعية، متمسكة بهويتها، ومتسلحة بقيمها، للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.

وأوضح أن ما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم وتمكين قيادتنا الرشيدة، يمثل مصدر فخر واعتزاز بما تقوم عليه دولة الإمارات من ثوابت حضارية راسخة، تؤمن بدور المرأة الذي يمثل أولوية وطنية، بل ونموذجاً ملهماً للعالم أجمع، إدراكاً من قيادتنا أن الاستثمار في بناء قدرات المرأة الإماراتية هو استثمار في المستقبل الذي تشكل فيه ركيزة أساسية من ركائز قوة المجتمع ووعي أبنائه، وهو ما يعكسه شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" الذي أطلقته سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تأكيداً على دورها المحوري في بناء مستقبل أكثر قوةً وتميزًا وريادةً.