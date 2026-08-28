هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية شريكة في تماسك الأسرة وتقدم المجتمع

العين في 28 أغسطس/ وام/ أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن المرأة الإماراتية شريكة أساسية في تماسك الأسرة وتقدم المجتمع، وأن ما حققته من حضور وإنجاز في مختلف المجالات يعكس رؤية دولة الإمارات التي آمنت منذ تأسيسها بدورها، ووفرت لها سبل المشاركة والعطاء والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وقال سموه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الاحتفاء بهذه المناسبة خلال "عام الأسرة" يحمل دلالة خاصة، لما تضطلع به المرأة من دور محوري في ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز الترابط الأسري، وتنشئة الأجيال على الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأضاف سموه أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس روح المجتمع الإماراتي القائم على التكامل والتكاتف، مؤكداً أن الأسرة المتماسكة هي الحاضنة الأولى للأجيال، وأن تقدم المجتمع يستند إلى تكامل أدوار أبنائه وبناته، وما يجمعهم من قيم المسؤولية والعطاء والانتماء للوطن.

وأشار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إلى أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة رائدة هو ثمرة نهج وطني راسخ ودعمٍ متواصل من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بما يمكّنها من مواصلة الإسهام في تقدم المجتمع وازدهاره.

وأثنى سموه على الدور الرائد والجهود المتواصلة لسمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة وتعزيز مكانتها، مؤكداً أن ابنة الإمارات ستواصل بعطائها وطموحها وتمسكها بقيمها وهويتها دورها في إعداد الأجيال، وخدمة المجتمع، والإسهام في مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.