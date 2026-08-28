سلطان بن طحنون: المرأة الإماراتية شريك في صناعة المستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل إماراتي، تُستحضر فيها مسيرة عطاء ممتدّة لنساء هذا الوطن، ومحطة سنوية للاحتفاء بإنجازاتهن ومساهماتهن القيّمة في بناء الدولة ونهضتها.

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، في كلمة بهذه المناسبة، إن مسيرة المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية، في ظلّ رعاية سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تمثل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تمكين المرأة وإطلاق طاقاتها الإبداعية، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة هو ما مكّن المرأة الإماراتية من الوصول إلى ميادين لم تكن لتصلها لولا إرادة وطنية آمنت بقدراتها منذ اليوم الأول.

وأضاف أن احتفال هذا العام يكتسب بعداً إضافياً، إذ تمتدّ فعالياته للمرة الأولى على مدار شهر كامل، من 28 أغسطس وحتى 28 سبتمبر 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، في خطوة تعكس إرادة وطنية بألا يبقى الاحتفاء يوماً عابراً، بل مساحة زمنية موسّعة تتّسع لتكريم حقيقي وعمل فعلي يليق بحجم عطاء المرأة الإماراتية.

وأشار معاليه إلى أن جهود المرأة الإماراتية تمثل خط الدفاع الأول في المجتمع، وموضع تقدير وإعجاب الجميع، لما تضطلع به من دور بارز في الحرص على أمن وسلامة وصحة المجتمع، وهو الدور الذي تجلى بوضوح في مختلف التحدّيات التي مرّت بها الدولة عبر السنوات، لتثبت المرأة الإماراتية في كل مرة أنها شريك أصيل لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة، من الصفوف الأمامية في مختلف الميادين، وصولاً إلى مواقع القيادة وصنع القرار.

وأضاف أن امتداد الاحتفال هذا العام إلى شهر كامل يمنح المجتمع فرصة أوسع لتسليط الضوء على نماذج نسائية ملهمة كثيرة، ربما لم تحظَ سابقاً بما تستحقه من ظهور في يوم واحد فقط.

وأشاد معاليه بالإنجازات والمكاسب الكبيرة التي حقّقتها المرأة الإماراتية، معرباً عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه بنات الوطن من مواقع متقدمة في العلم والعمل والابتكار، مقدماً أسمى آيات التهنئة إلى المرأة الإماراتية بمناسبة يومها الذي يتجدّد هذا العام احتفاءً على مدار شهر كامل، تقديراً لعطائها المتواصل وإسهاماتها التنموية التي تظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات.