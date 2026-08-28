شيخة بنت سيف: "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسّد طموح المرأة الإماراتية لمواصلة الإنجاز وصناعة الأثر

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية"، أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يجسّد روح الطموح التي تميّز ابنة الإمارات، وإصرارها على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف، في كلمة بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية أثبتت، بما حققته من إنجازات وما تحمّلته من مسؤوليات، أنها شريك أصيل في مسيرة الوطن، وما وصلت إليه اليوم لم يكن محطة نهائية، بل أساساً تنطلق منه نحو المزيد من التميّز والتأثير، مستندة إلى ثقة قيادتنا الرشيدة، وإلى أسرة ومجتمع آمنا بقدراتها وساندا طموحها.

ورفعت بهذه المناسبة أسمى آيات التقدير والامتنان إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيدةً برؤيتها ودعمها المتواصل الذي أسهم في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل والعلم والقيادة والتنمية.

وأضافت أن "أم الإمارات" كانت ولا تزال، مصدر إلهام لمسيرة المرأة في دولتنا، ورسّخت برؤيتها أن تمكين المرأة هو استثمار في الأسرة والمجتمع ومستقبل الوطن، واليوم نرى ثمرة هذه المسيرة في امرأة إماراتية قادرة على الإنجاز والقيادة والعطاء، دون أن تفقد ارتباطها بقيمها وهويتها وجذورها.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بما تحقق، لكننا ننظر أيضاً إلى ما هو أبعد، فطموح ابنة الإمارات لا يقف عند إنجاز، وإيمانها بوطنها ومسؤوليتها تجاه أسرتها ومجتمعها يدفعانها دائماً لأن تظهر أقوى وأفضل، وأن تترك أثراً يليق بالإمارات ومستقبلها.