صقر بن محمد القاسمي: يوم المرأة الإماراتية محطة مضيئة لتسليط الضوء على إنجازاتها الكبيرة والمستدامة

الشارقة في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية، تمثل محطة مضيئة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة والمستدامة التي حققتها بنت الإمارات في شتى القطاعات والمجالات، بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسية من ركائز التنمية وبناء المستقبل.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة عالية ومقدرة استثنائية على الجمع بين دورها الحيوي في الحفاظ على تماسك الأسرة وترسيخ الهوية الوطنية، وبين حضورها الفاعل والريادي في مواقع العمل القيادية والميادين الإنسانية والتعليمية والابتكارية، لتكون بحق شريكاً إستراتيجياً وأصيلاً في مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن نجاحات المرأة الإماراتية تجاوزت الحدود المحلية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الاستثمار في قدرات الإنسان وتعزيز مشاركته الفاعلة يظل نهجاً راسخاً أرسته دولة الإمارات منذ تأسيسها.