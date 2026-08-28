فاهم القاسمي: المرأة الإماراتية مصدر فخرنا في الساحات المحلية والعالمية

الشارقة في 28 أغسطس/ وام/ قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إن المرأة الإماراتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا وهي سند حضورنا في الساحات محلياً وعالمياً.

وأضاف، في كلمة بهذه المناسبة، إنه عند التحدث عن العلاقات الدولية وبناء الجسور مع العالم، فإن النجاح يتوقف بالدرجة الأولى على ما تمتلكه الأمم من رصيدٍ إنساني ومخزونٍ حضاري حقيقي، وعلى ما حققته من مكانة كريمة وصنعته من فرص لأبنائها من كافة الفئات الاجتماعية، وهنا تتقدم تجربة المرأة الإماراتية بوصفها رصيدا نعتزّ به يمنح تواصلنا مع الشعوب عمقاً وأصالة ويجعل من تجربتنا التنموية رسالة إلهامٍ نتقاسمها بثقة مع العالم.

وأكد أنه من هذا المنطلق تحرص دائرة العلاقات الحكومية على أن يكون تواصلها مع العالم باباً مفتوحاً بالاتجاهين، إذ تعتزّ بنقل نموذجها التنموي الناجح للآخرين وفي الوقت ذاته تعمل على إثراء مسيرتها وجميع ما فيها من تجارب بما فيها تجربة المرأة، وذلك من خلال مواكبة المستجدات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية ليظل هذا التبادل الحضاري رافداً لمكتسباتنا وسفيراً حقيقياً لقيم مجتمعنا وطموحاته النبيلة.