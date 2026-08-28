محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وصناعة المستقبل

الشارقة في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات، وما وصلت إليه من حضور فاعل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه المسيرة تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي جعلت من تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية نهجاً راسخاً، ووفرت لها منظومة متكاملة من الفرص التي مكّنتها من إثبات كفاءتها وتولي أدوار مؤثرة في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وأضاف في كلمة بهذه المناسبة، أن "رؤية أم الإمارات 50:50" تجسد امتداداً لمسيرة سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة الإماراتية وترسيخ حضورها كشريك رئيسي في صناعة المستقبل، كما يعكس شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" ما تتمتع به المرأة الإماراتية من طموح وقدرة على مواصلة التميز وتحقيق إنجازات نوعية تدعم مسيرة الدولة وتنافسيتها.

وأشار الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في تطوير القطاع المصرفي والمالي، وأسهمت بكفاءتها وخبراتها في تعزيز كفاءة المؤسسات ودعم الابتكار وتطوير الخدمات المالية، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات النسائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات وتحقيق النمو المستدام.