أمينة الطاير: المرأة الإماراتية شريك فاعل في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل

دبي في 28 أغسطس/ وام/ قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، إن يوم المرأة الإماراتية، مناسبة وطنية مضيئة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات متلاحقة، وما وصلت إليه من مكانة رائدة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت تمكين المرأة نهجا وطنيا راسخا، وأحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، حتى غدت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.

وأضافت، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يعبر عن روح المرحلة المقبلة بما تحمله من طموح متجدد وإصرار على مواصلة الإنجاز، وترسيخ ثقافة التميز والريادة وإبراز الكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورها واقتدارها في مختلف القطاعات، لتواصل المرأة الإماراتية أداء رسالتها بثقة وكفاءة وهي تستلهم من قيادتها الرشيدة قيم العطاء والابتكار والانتماء.

وتقدمت الشيخة أمينة بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست برؤيتها الثاقبة دعائم النهضة النسائية في دولة الإمارات وجعلت من تمكين المرأة مشروعا وطنيا مستداما، أثمر حضورا إماراتيا مشرفا في مختلف الميادين، ورسخ مكانة المرأة الإماراتية نموذجاً للتميز والقيادة والعطاء.

وأعربت عن بالغ الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على رعايتها الكريمة ودعمها المتواصل لجمعية النهضة النسائية بدبي والذي كان ولا يزال حافزاً لمواصلة رسالتها المجتمعية وتعزيز مبادراتها التنموية وتوسيع أثرها في خدمة المرأة والأسرة والمجتمع وفق أعلى معايير العمل المؤسسي والمستدام.

وأضافت أن جمعية النهضة النسائية بدبي انطلاقا من رسالتها تواصل أداء دورها في بناء الإنسان وتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب مستهدفات دولة الإمارات وتسهم في ترسيخ جودة الحياة واستثمار الطاقات الوطنية وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والابتكار بما ينسجم مع الرؤى الوطنية للمستقبل.

وأكدت أن الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية هي ثمرة رؤية قيادية استشرفت المستقبل وأرست منظومة متكاملة من التشريعات والفرص والسياسات الداعمة بدءاً من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وصولا إلى الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، حتى أصبحت المرأة الإماراتية اليوم شريكا أساسيا في مسيرة الريادة والتنافسية العالمية.

وأعربت الشيخة أمينة عن اعتزازها بالمرأة الإماراتية في ميادين العطاء وصروح الإنجاز، شريكة الريادة ورمز القوة والإبداع في مسيرة الوطن، وفي هذه المناسبة الغالية نجدد العهد بمواصلة تمكينها وتعزيز دورها محليا وعالميا ليظل حضورها الملهم عنوانا متجددا للمجد والفخر.