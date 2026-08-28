حميد بن راشد: يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز فيها بمكانة ابنة الإمارات

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز فيها بما بلغته ابنة الإمارات من مكانة، وبما قدمته بعلمها وعملها ومسؤوليتها إلى أسرتها ومجتمعها ووطنها، مشيراً إلى أن هذه المسيرة تعكس نهج دولة آمنت بقدرات المرأة، وهيأت لها الفرص لتكون شريكة أصيلة في البناء وصناعة المستقبل.

وقال سموه إن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، "بنظهر الأقوى والأفضل"، يعبر عن مرحلة جديدة تبني على ما تحقق، وتتسع فيها مسؤولية المرأة ومجالات عطائها، بما يعزز حضورها ودورها في مستقبل الوطن.

وأضاف سموه أن "رؤية أم الإمارات 50:50" تمنح هذه المسيرة أفقاً يمتد إلى الخمسين عاماً المقبلة، وتعكس تطلعاً وطنياً إلى توسيع إسهام ابنة الإمارات وتعزيز حضورها وطنياً وإقليمياً ودولياً، مستندة إلى ما راكمته من خبرة وكفاءة وقدرة على العطاء.

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن نجاح المرأة الإماراتية ثمرة منظومة متكاملة؛ أسرة تحتضن طموحها، ومؤسسة تقدر كفاءتها وتتيح لها الفرصة، ومجتمع يدعم مشاركتها، مؤكداً أن قوة التجربة الإماراتية تكمن في هذا التكامل الذي جعل تقدم المرأة جزءاً أصيلاً من تقدم المجتمع وتماسكه.

وثمّن سموه الدور التاريخي لسمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما أرسته من نهج في دعم المرأة ورعايتها، حتى غدت ابنة الإمارات اليوم نموذجاً مشرفاً في العلم والعمل والعطاء، حاضرة بكفاءتها في ميادين متعددة، ومتمسكة في الوقت نفسه بقيم مجتمعها وهويته.

وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تحمل مسؤولية مواصلة هذا التقدم، وتوسيع الفرص أمام أجيال جديدة من بنات الإمارات، بما يحفظ للأسرة تماسكها، وللمجتمع قوته، وللوطن قدرته على استثمار طاقات أبنائه وبناته في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: "نعتز بكل إماراتية جعلت من علمها وعملها وعطائها إضافة لوطنها، ونثق بأن بنات الإمارات سيواصلن أداء دورهن بثبات ومسؤولية، مستلهمات نهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وماضيات مع أبناء الوطن في خدمة دولة الإمارات وصناعة مستقبلها".