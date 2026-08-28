عمار بن حميد: "بنظهر الأقوى والأفضل" مسؤولية تُترجم إلى فرص أوسع لابنة الإمارات

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، هذا العام يحمل معنى يتجاوز استحضار ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات، ليعكس مرحلة أكثر اتساعاً في حضورها وتأثيرها، بعد أن أصبحت كفاءتها جزءاً أصيلاً من قدرة الوطن على التقدم، وحضوراً فاعلاً في ميادين العمل وصناعة المستقبل.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن ما وصلت إليه ابنة الإمارات من مكانة متقدمة جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وفي ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وحرصهما على أن تظل المرأة ركيزة ومحركاً أساسياً وشريكاً فاعلاً في مسيرة دولة الإمارات الشاملة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأضاف سموه أن هذه المسيرة تحمل بصمة ممتدة لسمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أحاطت بنات الوطن بالرعاية والدعم، ورسخت نهجاً جعل الثقة بالمرأة مقرونة بتهيئة الفرص أمامها، والاعتزاز بإنجازها مرتبطاً بتوسيع قدرتها على الإسهام وصناعة الأثر.

وأكد سموه أن هذا النهج لم يصنع حضوراً عابراً، بل أسهم في بناء أجيال من الإماراتيات القادرات على الجمع بين الطموح والمسؤولية، وبين النجاح المهني ودورهن المحوري داخل الأسرة والمجتمع.

وأضاف سموه أن شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد ما بلغته المرأة الإماراتية من مكانة متقدمة ودور فاعل، ويعبّر عن ثقة راسخة بقدرتها على مواصلة العطاء وصناعة أثر مستدام، بعدما قدمت تجربتها نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية، وإثبات الكفاءة، والقيام بأدوار متعددة تخدم أسرتها ومجتمعها ووطنها.

وقال سموه إن قوة هذه التجربة لا تُقاس بما وصلت إليه المرأة وحدها، وإنما أيضاً بقدرة المجتمع على بناء منظومة متكاملة تساند طموحها؛ تبدأ من أسرة تؤمن بقدراتها، وتمتد إلى مؤسسة تتيح لها الفرصة، وبيئة عمل تراعي مسؤولياتها، وشريك يقدّر نجاحها ويؤمن بأن تقدمها مكسب للأسرة والمجتمع والوطن.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن امتداد الاحتفاء هذا العام من يوم إلى شهر كامل يواكب اتساع تجربة المرأة الإماراتية وتنوع إسهاماتها، ويمنح المناسبة مساحة أرحب لإبراز النماذج الملهمة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتطوير مرونة بيئات العمل والجاهزية للمستقبل، إلى جانب إبراز حضور ابنة الإمارات في كافة المجالات.