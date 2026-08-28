أحمد بن حميد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، ونموذجاً فريداً في البذل والعطاء وخدمة الوطن بما تجسده من طموح وكفاءة في جميع القطاعات.

وتقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" الذي يأتي هذا العام تحت شعار "بنظهرالأقوى والأفضل"، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً دورها التاريخي ورؤيتها الثاقبة في رعاية وتمكين المرأة الإماراتية.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، وأسهمت بإخلاص وكفاءة في مسيرة التنمية، لتكون شريكاً أصيلاً في بناء الوطن وتعزيز مكتسباته، إلى جانب دورها المحوري في بناء الأسرة وترسيخ القيم التي تشكل أساساً لمجتمع متماسك وقادر على مواصلة مسيرة الإنجاز.

وهنأ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، المرأة الإماراتية بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه ابنة الإمارات اليوم من مكانة رفيعة وشغلها أعلى المناصب القيادية، هو نتاج طبيعي للرؤية الحكيمة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي واصلت القيادة الرشيدة تعزيزها وترسيخها، إيماناً بدور المرأة الفاعل في بناء الوطن وصناعة مستقبله.