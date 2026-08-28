عبد العزيز بن حميد: المرأة الإماراتية شريك فاعل في صناعة المستقبل

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن المرأة الإماراتية شريك إستراتيجي وفاعل في صناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية واستدامة الريادة الإماراتية، من خلال إسهاماتها النوعية في مختلف المجالات.

ورفع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، أصدق التهاني إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً جهود سموها في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت بفاعلية في مسيرة التنمية والابتكار، لتؤكد قدرتها على مواصلة الإنجاز والتميز، والمشاركة في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال إن الاستثمار في كفاءات بنات الوطن وتمكينهن يظل أولوية وطنية راسخة، انطلاقاً من الإيمان بدور المرأة الإماراتية شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية، وبقدرتها على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز، وترسيخ حضورها في مختلف ميادين العمل والعطاء.

وهنأ الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، المرأة الإماراتية بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لعطائها وإسهاماتها، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتميز، ومواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء، بما يعكس طموح ابنة الإمارات ويجسد مكانتها شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية.