راشد بن حميد: المرأة الإماراتية أثبتت ريادتها وتميزها في شتى الميادين

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المرأة الإماراتية استطاعت بإصرارها وعزيمتها أن تُسطر اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وأن تثبت ريادتها وتميزها في شتى ميادين الحياة.

وقال، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن ابنة الإمارات اختارت النجاح غايةً والإبداع مقصداً، فأثبتت أنها أهل للمسؤولية في كل ميدان، ورسخت حضورها كشريك جوهري وركيزة أساسية في مختلف المحافل الوطنية والدولية، وكانت وما زالت خير سند وعضيد لأخيها الرجل في رسم وصناعة مستقبل مشرق للأجيال.

وأضاف أن الإسهامات الكبيرة والنجاحات الباهرة التي تحققها المرأة الإماراتية، هي امتداد لنهج القيادة الرشيدة القائم على دعم وتمكين المرأة على مختلف المستويات، وتمثيلها في مختلف مواقع المسؤولية، فكان من ثمار هذه الجهود الحثيثة أن أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف الميادين، كما تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في مختلف مؤشرات المساواة بين الجنسين.

ورفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي اختارت له سموها "بنظهر الأقوى والأفضل" شعاراً لعام 2026، مشيداً بالدور المحوري لسموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ حضورها الفاعل في المسيرة التنموية المظفرة لدولة الإمارات.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، المرأة الإماراتية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أنها ستظل كما كانت شريكاً جوهرياً في رسم المستقبل وبناء الغد، ونموذجاً يحتذى به عالمياً في الريادة والتميز والعطاء.