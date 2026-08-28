حميد بن عمار: المرأة الإماراتية تسجل حضوراً مشرفاً في مختلف ميادين العمل الوطني

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وبإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقال، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية، بما تمتلكه من كفاءة وطموح وإرادة، أثبتت أنها شريك رئيس في صناعة الحاضر واستشراف المستقبل، ونجحت في تسجيل حضور مشرف في مختلف ميادين العمل الوطني، مستندة إلى دعم القيادة الرشيدة وثقتها بقدراتها.

وأضاف أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تعكس نجاح النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وواصلت القيادة الرشيدة ترسيخه، بتمكين المرأة والاستثمار في قدراتها كركيزة أساسية لتقدم المجتمع وازدهاره.

وثمن الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها المتواصلة في تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها ومشاركتها في مسيرة البناء الوطني.

وقال: "نفخر في إمارة عجمان بما تقدمه المرأة من إسهامات متميزة في مختلف القطاعات، وبحضورها الفاعل في العمل الحكومي والمجتمعي والتنموي، ونثق بقدرتها على مواصلة الإنجاز والمشاركة في تحقيق تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030".

ووجه الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي التحية إلى أمهات الإمارات وبناتها، مؤكدا أن المرأة الإماراتية ستظل نموذجا في العطاء والإخلاص والانتماء، وشريكاً أساسياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.