راشد بن عمار: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في الطموح والكفاءة وتحمل المسؤولية

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز، وبشريكة أساسية أسهمت بفاعلية في بناء دولة الإمارات وتعزيز مكانتها المتقدمة عالميا.

وقال، بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية تجسد نموذجاً ملهماً في الطموح والكفاءة وتحمل المسؤولية، وأثبتت قدرتها على النجاح والتميز في مختلف المجالات، من التعليم والاقتصاد والعمل الحكومي إلى العلوم والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والفضاء، محافظة في الوقت ذاته على دورها الأصيل في بناء الأسرة وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي.

وأضاف أن ما وصلت إليه ابنة الإمارات من مكانة مرموقة يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات المرأة، ووفرت لها البيئة الداعمة والفرص المتكافئة للمشاركة في صنع القرار والإسهام في تصميم مستقبل الدولة.

وأشاد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، بالدور الاستثنائي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة وتعزيز حضورها في مختلف الميادين، مؤكداً أن مبادرات سموها أسهمت في إعداد أجيال من الإماراتيات القادرات على الجمع بين التمسك بالهوية الوطنية والمشاركة المؤثرة في مسيرة التطور والابتكار.

وقال: "نعتز بكل امرأة إماراتية جعلت من عملها وإنجازها وعطائها رسالة وطنية، وأسهمت في خدمة مجتمعها ورفعة وطنها، كما نثق بأن الأجيال الجديدة من بنات الإمارات ستواصل هذه المسيرة، مستفيدة من أدوات العلم والمعرفة والتكنولوجيا لصناعة فرص جديدة وتحقيق إنجازات تليق بطموحات دولة الإمارات".

ووجه الشيخ راشد بن عمار النعيمي، التهنئة إلى المرأة الإماراتية، مؤكداً أنها ستبقى مصدر إلهام وفخر، ورمزاً للعطاء الوطني، وقوة فاعلة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل.