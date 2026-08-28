ميثاء الشامسي: الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام استثنائي بكل المقاييس

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة ، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها، مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.

وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، أن شعار هذا العام ، "بنظهر الأقوى والأفضل"، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة كشريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء ، حفظ الله الشيخة فاطمة ذخراً لنساء الامارات وأهلها، ودامت الإمارات بعز ورفعة وإزدهار ، وكل عام والمرأة الإماراتية بخير .