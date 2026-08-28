عهود الرومي: في يوم المرأة نحتفي بالدور المؤثر لبنات الإمارات في صناعة المستقبل

دبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالدور المؤثر لبنات الإمارات في صناعة المستقبل، ومساهماتهن في تعزيز الجاهزية الوطنية لمتطلباته وتحدياته، مشددة على أن اعتماد شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" لاحتفال هذا العام، يعكس توجهاً راسخاً لتعزيز ريادة المرأة وتوسيع أثرها الإيجابي في مختلف المجالات.

وقالت معاليها، في كلمة بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات قامت على مبادئ الاتحاد والتكامل والاستثمار في الإنسان وبناء قدراته ليكون شريكاً في صناعة المستقبل، ومحركاً للتغيير الإيجابي في المجتمع.

وأضافت أن الإمارات تميزت منذ بداياتها الأولى بتمكين المرأة الإماراتية من المشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير، والآن بتوجيهات القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة من سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق المرأة الإماراتية إلى آفاق جديدة للريادة تعزز فيها أثرها الإيجابي وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وتوجهت معاليها، بالتهنئة لقيادة ومجتمع دولة الإمارات، ولكل إماراتية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنية لهن دوام التقدم والنجاح والإنجاز في خدمة وطنهن ومجتمعهن.