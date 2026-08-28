شما المزوعي: إرث الشيخة فاطمة بنت مبارك يتجدد في طموح كل ابنة إماراتية

دبي في 28 أغسطس/ وام/ قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إن تمكين المرأة في الإمارات لم يكن يوما سؤالا مطروحا أو خياراً احتاج إلى إثبات جدواه؛ فمنذ قيام الدولة كان حضور المرأة في مسيرة الوطن أمراً طبيعياً وأصيلاً في رؤيته، مؤكدة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، منحت هذا الإيمان عمقا واتساعا، وراهنت سموها مبكرا على تعليم المرأة وساندت تطلعاتها وفتحت أمامها آفاقاً متجددة انطلاقا من قناعة راسخة بأن ابنة الإمارات قادرة وأن مكانها حيث يأخذها طموحها وقدرتها وعطاؤها.

وأضافت معاليها، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن ما صنعته "أم الإمارات" يتجاوز مفهوم التمكين بمعناه التقليدي لأن المرأة لم تكن على هامش مسيرة الوطن حتى تُدعى إليها وإنما كانت في قلبها منذ البداية، وما فعلته سموها هو أن وسّعت أمامها مساحة الممكن جيلاً بعد جيل من التعليم والأسرة إلى الاقتصاد والثقافة والعلوم والعمل العام، حتى نشأت أجيال من الإماراتيات لا تنظر إلى أي مجال باعتباره بعيداً عنها ولا ترى في طموحها استثناءً يحتاج إلى تبرير.

وأشارت إلى أن إرث سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لا يُقاس فقط بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم، وإنما بما أصبح متاحاً لابنة الإمارات أن تحلم به غداً، وهذه في جوهرها إحدى أعظم ثمار مسيرة سموها، أن تكبر الفتاة الإماراتية وهي ترى أمامها الاحتمالات مفتوحة، وتعرف أن طموحها لا تحدده صورة سابقة أو مسار واحد، وأن وطنها ينتظر منها أن تختار طريقها وتتقنه وتضيف من خلاله شيئا جديدا إلى قصته.