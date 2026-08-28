غرفة رأس الخيمة تستشرف آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار خلال منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني 

بيروت في 28 أغسطس/ وام/ وقعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة، مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بجمهورية لبنان، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال وفتح قنوات أوسع أمام الشركات والمستثمرين في رأس الخيمة ولبنان، وذلك على هامش مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في "منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني" بجمهورية لبنان.

وقع الاتفاقية، سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة منير التيني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بجمهورية لبنان.

وأكد النعيمي أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز شراكتها مع كافة الغرف التجارية بجميع الدول، حرصاً منها على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، لاسيما وأن القطاع الخاص لدى الطرفين بات جاهزاً للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات فعلية على أرض الواقع، مشيراً الى أن اتفاقيات التعاون المشترك تلك تمثل خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تتيح للشركات والمستثمرين تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد.

وأضاف أن " منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني" استعرض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دولة الامارات وجمهورية لبنان، وتطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة، حيث تناول التنافسية والإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها الامارات ولبنان، وآليات الاستفادة منها لتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.