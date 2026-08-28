سالم بن سلطان القاسمي: إنجازات المرأة الإماراتية ثمرة رؤية وطنية راسخة في مسيرة الوطن

رأس الخيمة في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً مشرفاً للعطاء والتميز، وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان، في كلمة بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، بالدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي توليه سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية، وما قدمته سموها من رؤية رائدة أسهمت في تعزيز حضور المرأة وتمكينها، وفتح آفاق واسعة أمامها للمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن وصناعة مستقبله.

وقال، إن شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس روح المرأة الإماراتية الطموحة، التي لا تكتفي بالنجاح، بل تسعى دائماً إلى التطور والابتكار والتميز، مستلهمةً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين، ومن دعم القيادة الرشيدة، ومن نهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، نموذجاً ملهماً للعطاء والمسؤولية والريادة.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس مناسبة لتكريم إنجازات المرأة فحسب، بل هو تأكيد على دورها المستمر في صناعة المستقبل، ورسالة تقدير لكل إماراتية أسهمت بعلمها وعملها وإبداعها في رفعة الوطن، مؤكدا أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً في الإنجاز، وصوتاً في مسيرة التطور، وحاضراً مؤثراً في صناعة مستقبل أكثر قوة وتميزاً، لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وصناعة الفرص أمامها.