طالب بن صقر: المرأة الإماراتية شريك في صياغة مستقبل الدولة وصدارة إنجازاتها العالمية

رأس الخيمة في 28 أغسطس/ وام/ أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد بجلاء القيمة الرفيعة والمكانة المميزة التي تحتلها ابنة الإمارات في مسيرة البناء والنماء التي تشهدها الدولة.

وتقدم الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً دور سموها الريادي وجهودها المخلصة في تمكين المرأة ودعم مسيرتها حتى أصبحت شريكاً أساسياً وفاعلاً في صياغة مستقبل دولة الإمارات وصدارة إنجازاتها العالمية.

​وأوضح أن شعار هذا العام يعكس الإرادة الصلبة والعزيمة القوية التي تمتلكها المرأة الإماراتية، وقدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى فرص استثنائية تثبت من خلالها كفاءتها وجدارتها في شتى المجالات، بما فيها قطاع الطيران المدني والقطاعات الحيوية الأخرى.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، إن القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، آمنت مبكراً بقدرات المرأة، ووفّرت لها البيئة الحاضنة والمحفزة للإبداع والتميز، داعياً نساء الوطن إلى مواصلة مسيرة العطاء والريادة لتبقى راية الإمارات خفاقة في سماء المجد والازدهار.