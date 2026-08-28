شما بنت محمد: المرأة الإماراتية شريك أصيل في صناعة المستقبل وبناء الأجيال

العين في 28 أغسطس/ وام/ أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، مستندة إلى رؤية وطنية آمنت منذ تأسيس الدولة بأن تقدم المجتمع واستدامة نهضته يرتبطان بمشاركتها الفاعلة في مختلف الميادين.

وقالت، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المناسبة تكتسب هذا العام بعداً إضافياً مع إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، امتداد الاحتفاء بالمناسبة من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، في محطة وطنية تعكس الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات، وتحفزها على مواصلة مسيرة التطور والإنجاز وصناعة الأثر.

وأضافت أن ما يميز تجربة المرأة الإماراتية هو قدرتها على تحمل مسؤولياتها والمحافظة على توازنها وهويتها مع تعدد أدوارها، وتحويل حضورها في الأسرة والجامعة ومؤسسات العمل والمختبرات ومختلف ميادين العطاء إلى أثر حقيقي يسهم في تقدم المجتمع.

وأوضحت أن هذه التجربة تكتسب أهمية أكبر في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خصوصاً في المجالات الرقمية والتكنولوجية، إذ أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على مواكبة المستقبل والمشاركة في صناعته، مع المحافظة في الوقت ذاته على ارتباطها بجذورها وقيمها وهويتها الوطنية.

وقالت إن ابنة الإمارات أصبحت حاضرة بفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم والاقتصاد والدبلوماسية وغيرها من قطاعات المستقبل، حاملة معها قيم مجتمعها وذاكرته الوطنية، في نموذج يجمع بين المعرفة والتطور من جهة، والاعتزاز بالهوية والانتماء من جهة أخرى.

وأكدت أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة وإنجازات ليس نتاج جهود فردية فحسب، بل هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت منذ تأسيس دولة الإمارات بدورها المحوري في بناء المجتمع وتحقيق التنمية، وهي الرؤية التي يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ترسيخها من خلال دعم المرأة وتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

وأضافت أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة تنطلق من الإيمان بأن المرأة شريك أساسي في مسيرة الوطن، وأن إسهاماتها في الأسرة والعمل والتعليم والعلوم والاقتصاد ومختلف المجالات تشكل ركيزة رئيسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والتقدم.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية الوطنية جعلت تمكين المرأة يتجاوز إتاحة الفرص إلى ترسيخ مشاركتها، باعتبارها جزءاً أصيلاً من مشروع الوطن ومستقبله، ومنحتها في الوقت ذاته مسؤولية أكبر لمواصلة تطوير قدراتها ومعارفها ونقل خبراتها إلى الأجيال القادمة.

وقالت إن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية تشكل أساساً لمرحلة جديدة تتطلب مواصلة التعلم والتطور وتعزيز القدرة على التأثير، انطلاقاً من أن كل نجاح يتحقق يفتح المجال أمام نجاح آخر، وأن قيمة الإنجاز لا تقتصر على الوصول إلى موقع متقدم، وإنما تمتد إلى ما يتركه من أثر وما يضيفه للأجيال التي ستواصل المسيرة.

وأكدت أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة لاستحضار مسيرة حافلة بالعطاء، وفي الوقت نفسه التطلع إلى مرحلة جديدة تكون فيها المرأة أكثر حضوراً في القطاعات المستقبلية، وأكثر قدرة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في خدمة مجتمعها ووطنها، مع المحافظة على منظومة القيم والهوية الوطنية.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، إنه حين تظهر المرأة الإماراتية الأقوى والأفضل، يظهر معها وطن أكثر قدرة على صناعة المستقبل وبناء أجيال تحمل أمانة الوطن.