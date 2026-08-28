وزير العدل: المرأة الإماراتية شريك في حماية الحقوق ودعم التنمية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية، ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.

​وقال معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية، ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.

​وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للرؤية الحكيمة لسمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسست نموذجاً وطنياً رائداً جعل من المرأة شريكاً كاملاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل».

​وأشار إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يعكس الحضور المؤثر للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات العدلية، والتنموية، والاقتصادية، مؤكداً أن إسهاماتها أصبحت ركيزة مهمة في دعم النمو الوطني وتعزيز تنافسية الدولة.

​وقال معاليه إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.