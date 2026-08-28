وزير الصحة: المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعم "أم الإمارات"

دبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ، أن شعار هذا اليوم "بنظهر الأقوى والأفضل" يحمل دلالة وطنية تعبر عن الثقة بما تمتلكه المرأة من طموح وإرادة، وما تتيحه لها الفرص المستقبلية من مجالات أرحب للإبداع والريادة، مشيراً إلى أن "رؤية أم الإمارات 50:50" ترسم آفاقاً تليق بطموحات المرأة الإماراتية استناداً إلى الجدارة وتكافؤ الفرص، بما يتيح للطاقات النسائية مواصلة إسهامها الفاعل في الأولويات الوطنية، وتحويل الطموحات إلى مكتسبات تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

وأوضح معالي الصايغ أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة، حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي، وتعتز بإسهاماتها في ترسيخ الوقاية والابتكار والجاهزية، والارتقاء بصحة المجتمع وجودة الحياة في دولة الإمارات.