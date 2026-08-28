وزيرة الأسرة: ابنة الإمارات تصنع أثرها في نهضة الوطن وتبني أجيال المستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم المرأة الإماراتية يروي قصة وطنية ملهمة صاغتها رؤية القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي استشرفت المستقبل، ورسخت مكانة المرأة شريكاً محورياً في نهضة الدولة، وأماً تحتضن الأسرة بقيمها وعطائها، لترسخ في أبنائها ملامح جيل واثق بهويته، قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات التي ترتقي بمكانة الإمارات.

وأضافت معاليها، في كلمة بهذه المناسبة، أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد روح الإمارات التي تنظر إلى المستقبل بطموح ومسؤولية، ويؤكد أن ما حققته المرأة الإماراتية هو ثمرة منظومة وطنية تقوم على تكامل الأدوار، بما ينسجم مع رؤية "أم الإمارات 50:50" التي ترسم آفاقاً أكثر اتساعاً لمشاركة المرأة في قيادة مسيرة التنمية والازدهار، كما تتزامن هذه المناسبة مع عام الأسرة، مما يمنحها بعداً وطنياً يعكس العلاقة الوثيقة بين ازدهار الأسرة وتقدم المجتمع، حيث تؤدي المرأة دوراً جوهرياً في ترسيخ القيم، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقالت إن وزارة الأسرة تمضي في ترسيخ بيئة داعمة تفتح أمام المرأة الإماراتية آفاقاً أوسع للعطاء والتميز، لأن ازدهار المجتمع يبدأ بتمكين الإنسان وتعزيز دور المرأة والأسرة، كما أن ما حققته الكوادر النسائية من حضور مؤثر في مختلف الميادين يعكس ثقة الوطن بقدراتهن، وإيمانه الراسخ بأن ابنة الإمارات تصنع أثرها في نهضة الوطن وتبني أجيال المستقبل، وتسهم بمشاركتها الفاعلة في استدامة الإنجازات.