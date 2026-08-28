سهيل المزروعي: ابنة الإمارات نموذج للعطاء والإنجاز وشريك أساسي في مسيرة الوطن

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، أثبتت خلالها ابنة الإمارات حضورها الفاعل وقدرتها على تحمّل المسؤولية، والمشاركة في بناء الوطن وصناعة مستقبله، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة، رسّخت المرأة الإماراتية مكانتها في مختلف ميادين العمل، وأسهمت بكفاءتها وخبراتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وتقدم معاليه، بهذه المناسبة، بخالص التقدير والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدور سموها الرائد في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، وترسيخ حضورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والإنجاز.

وأعرب عن فخر وزارة الطاقة والبنية التحتية بالكفاءات النسائية الوطنية، وبما تقدمه من إسهامات نوعية في تطوير قطاعات الوزارة وتنفيذ مشاريعها ومبادراتها، مؤكدا مواصلة العمل على توفير بيئة داعمة تُمكّن المرأة الإماراتية من مواصلة العطاء، وتعزيز حضورها وإسهامها في تحقيق المستهدفات الوطنية.