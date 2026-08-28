منصور المنصوري: المرأة الإماراتية تجسد إرادة وطن لا تعرف المستحيل

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن المرأة الإماراتية أثبتت، جيلاً تلو الآخر، قدرتها الاستثنائية على مواكبة المتغيرات وتجاوز التحديات، ومضت بعزيمة وإصرار لترسخ حضورها في مسيرة تنمية الوطن، حتى أصبحت حاضرة في مختلف مناحي الحياة، وبرهنت على أن إرادتها لا تعرف المستحيل، وأرست معايير جديدة للتفوق والإنجاز وأسهمت في مسيرة التنمية بكل عزة واقتدار.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الاحتفاء بهذه الإنجازات يعكس نهج دولة آمنت منذ تأسيسها بأن طاقات أبنائها وبناتها هي أساس قوتها وتقدمها.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التقدير إلى سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت رؤيتها ودعمها المتواصل في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة أتاحت للمرأة الإماراتية أن تتعلم وتعمل وتبتكر وتقود، وأن تواصل توسيع أثرها في مختلف ميادين العمل الوطني.

وأشار إلى أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" ، يجسد طموح دولة الإمارات ونهجها القائم على البناء المتواصل على ما تحقق، باعتبار أن الإنجاز ليس نهاية للمسيرة، بل نقطة انطلاق نحو ما هو أكبر، وهو ما يضع أمامنا مع كل إنجاز مسؤولية جديدة تتمثل في رفع سقف الطموحات، وفتح آفاق أوسع للأجيال المقبلة، ومواصلة الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي لتقدم الوطن.

وثمن الدور الذي تؤديه الكفاءات الإماراتية النسائية في قطاع الصحة في رسم ملامح منظومة صحية أكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل، مؤكداً أن مسؤولية دائرة الصحة - أبوظبي تتمثل في مواصلة بناء البيئة التي تتيح للمرأة الإماراتية آفاقاً أوسع للقيادة والبحث والابتكار، وتعزز إسهامها في رسم مستقبل الصحة في أبوظبي.

وأكد معاليه، أن إنجازات المرأة الإماراتية اليوم تمثل امتداداً لمسيرة وطنية راسخة، وأن ما تحمله من طموح وقدرات سيواصل دفع مسيرة الوطن إلى الأمام، مجدداً في هذه المناسبة الاعتزاز بها وبأثرها، والثقة بدورها المتنامي في صناعة مستقبل دولة الإمارات.